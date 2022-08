Der Mutter aller Lügenschleudern droht das Aus

Das Studio der «Alex Jones Show» in der texanischen Hauptstadt wirkt erstaunlich professionell. Wie auch die tiefe, raspelnde Stimme des fülligen Moderators den Eindruck von Seriosität vermittelt, wenn der 48-Jährige in seiner einstündigen Sendung sechs Tage pro Woche vor der «New World Order» warnt oder seine Überlebensprodukte anpreist, die er auf seiner Infowars-Webseite vertreibt. Die sind genauso «Fake» wie alles andere, was Jones seinen Fans verkauft.