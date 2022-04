Der Landrat berät über den Schutz von Schafen und Ziegen

Bereits auf die anstehende Alpsaison soll klar sein, mit welchen Beiträgen an den Schutz vor dem Wolf die Bewirtschafter von Glarner Schafalpen rechnen können. Deshalb berät der Landrat am Mittwoch in der Aprilsitzung über eine Kreditvorlage, obwohl «noch mehrere Punkte offen oder ungewiss» seien, wie die zuständige Regierungsrätin Marianne Lienhard im Bericht der Kommission zitiert wird. Denn die Vorgaben des Bundes sind offenbar noch nicht in allen Teilen klar. Länger zuwarten könne man nun aber nicht mehr, so Lienhard laut dem Bericht.