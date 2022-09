Der Kanton Glarus holt sich Hilfe aus dem Weltall

Das Pilotprojekt soll vorerst an vier Orten je 100 Hektaren Boden in Glarus Süd untersuchen. Darunter sind Flächen im Sernf- und Grosstal. Die Untersuchungen sollen sich nicht auf die Talböden beschränken, sagt Baltensweiler. So sei angedacht, auch in Braunwald oder in Richtung Weissenberge Böden mit der neuen Methode zu kartografieren. Denn mit dieser lässt sich auch steileres Gelände deutlich einfacher untersuchen als früher. Welche Gebiete untersucht werden, wird definitiv bestimmt, wenn das Kantonsparlament dem Kredit zustimmt.