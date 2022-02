Der Kanton Glarus erhält eine neue Fachstelle für häusliche Gewalt

Damit wird ein im April 2018 in Kraft gesetzes internationales Übereinkommen umgesetzt – die Istanbul-Kovention. Darin hätten sich die Kantone dazu verpflichtet, eine kantonale Koordinationsstelle gegen Gewalt an Frauen und häuslicher Gewalt zu schaffen. Und das müssen sie jetzt auch. Bei der Prüfung der bisherigen Massnahmen gegen häusliche Gewalt hätte sich gezeigt, dass die bestehenden Angebote zwar teilweise den Forderungen der Istanbul-Konvention ensprechen, so der Kanton Glarus. Es bestehe jedoch noch Entwicklungsbedarf in Bereichen wie der Präventions-, Öffentlichkeits- und Sensibilisierungsarbeit. Innerhalb dieser Bereiche werde die neue Fachstelle koordinieren und die Istanbul-Konvention vorantreiben müssen. Nach der einjährigen Pilotphase werde das weitere Vorgehen beschlossen. (so)