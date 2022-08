Der Iran liefert Russland kampferprobte Drohnen

Es war am 8. Juni dieses Jahres, als amerikanische Aufklärungssatelliten eine russische Militärdelegation auf dem Drohnenstützpunkt bei Kerman entdeckten und fotografierten. Auf der Basis im Zentraliran sind Drohnen der Ababil-Familie stationiert, die der Iran seit 2012 in grossen Stückzahlen produziert und in Staaten wie Venezuela oder Sudan exportiert sowie an die Nahost-Verbündeten Syrien, Irak, Libanon (Hisbollah) und Jemen (Huthi-Rebellen) liefert – Letzteren sogar kostenlos.