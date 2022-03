Der Glarner Wald wird teurer

Im Jahr 2020 beschloss der Kanton Glarus mit dem Bund eine Programmvereinbarung für Schutzbauten im Wald. Kurz gesagt: Der Kanton verpflichtete sich somit zu Leistungen für die Jahre 2020 bis 2024 in der Höhe von insgesamt 6,3 Millionen Franken. Das Bundesamt für Umwelt finanziert diese mit. In den vergangenen Jahren zeigte sich aber, dass diese Mittel nicht ausreichen würden und seien deshalb um rund 5 Millionen Franken aufgestockt worden. Davon müsste die Hälfte der Kanton Glarus tragen, so in einer Medienmitteilung des Kanton Glarus.