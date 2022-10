Der erste Lackmustest

Es ist ein happiger Brocken, über den das neu zusammengesetzte Bündner Kantonsparlament an seiner erst zweiten Session zu diskutieren hat: 178 Millionen Franken soll das neue Hochschulzentrum in Chur kosten. Davon, dass dieses Geld gut investiert wäre, war an dieser Stelle schon einmal die Rede. Noch einmal zur Erinnerung: Die Studierenden an der Fachhochschule Graubünden (FHGR) sind die Fachkräfte von morgen. Und an Fachkräften wird es der Bündner Wirtschaft in Zukunft fehlen.