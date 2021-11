Der einzig richtige Weg

Der Klimawandel verlangt nach sauberen und erneuerbaren Energien wie der Wasserkraft. Die Wahrscheinlichkeit einer Stromlücke im Winter erhöht sich mit jedem Jahr, in dem kein Strom- und Rahmenabkommen mit der EU geschlossen wird. Und selbst wenn dereinst ein solches Abkommen vorliegen sollte: Die Versorgung wird schwieriger, denn jeder Staat – und am Schluss der Kette jeder Kanton – ist sich selbst am nächsten. Die Coronakrise und die für die Schweiz bestimmten, aber im Hamburger Hafen zurückgehaltenen Produkte haben diesbezüglich auch die letzten Zweifler belehrt.