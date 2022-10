Der Bund kritisiert, der Kanton Glarus nutze die Windenergie zu wenig

Der Bund schätzt das Potenzial für Strom aus Windenergie in der Schweiz heute wesentlich höher als in einer früheren Studie. Die heutigen Zahlen sind mit 29,5 Terawattstunden (oder Milliarden Kilowattstunden) pro Jahr achtmal so hoch wie die Abschätzung von 2012. Die Menge entspricht der Hälfte des schweizerischen Gesamtstromverbrauchs im Jahr 2021. Das ist das Resultat einer neuen Studie, die das Bundesamt für Energie veröffentlicht hat.