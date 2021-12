Der Booster für alle kommt ab nächster Woche

Als Benjamin Mühlemann am Dienstagnachmittag vor die Medien tritt, weiss auch er noch nicht, welche Corona-Massnahmen der Bundesrat nur wenig später verkünden wird. Der Glarner Gesundheitsdirektor hat in den Landratssaal geladen, um darüber zu berichten, was er und seine Regierungsratskollegen an ihrer ordentlichen Sitzung beschlossen haben. Eine Woche zuvor hat der Bundesrat die Kantone mit hohen Fallzahlen und tiefen Impfquoten besonders hervorgehoben und aufgefordert, die Massnahmen zu verschärfen. Ein Blick in die Statistik macht klar, dass der Kanton Glarus damit mitgemeint war.