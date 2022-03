Der analytische Prättigauer Krisenmanager

Von Jürg Huber und Patrick Kuoni

Martin Bühler hat in der Schule des Lebens bereits viele Fächer belegt. Er war Primarlehrer in Zürich, studierte Politikwissenschaften, sass in der Hochschulleitung der Pädagogischen Hochschule Graubünden, war Militärbeobachter und Projektleiter im Nahen Osten, auf dem Balkan und in Afrika. Er ist weiter Oberst im Generalstab des Kommandos Spezialkräfte und Amtsleiter des Amtes für Militär und Zivilschutz in Graubünden. Trotzdem: In der breiten Öffentlichkeit bekannt wurde er erst in den vergangenen zwei Jahren als Corona-Krisenstabchef.