«Klimastreik Graubünden» kämpft für Wahrheit und Klimaschutz 

Die Folgen der Klimaerwärmung machen sich immer stärker bemerkbar. In Spanien, Frankreich und Italien herrscht momentan extreme Trockenheit und Hitze. Und auch in der Schweiz sind die Auswirkungen sichtbar. Aktuell liegt deutlich weniger Schnee in den Alpen als im Schnitt der vergangenen 30 Jahre.