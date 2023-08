Wo geputscht wird, war meist schon der Wurm drin

von Markus Schönherr

«Bewohner Gabuns, endlich befinden wir uns auf der Strasse zum Glück» – mit diesen Worten verkündete die Armee in dem westafrikanischen Land am Mittwoch den Sturz des autokratischen Präsidenten Ali Bongo. Es war der sechste erfolgreiche Sturz einer prowestlichen und pro forma ­demokratisch gewählten Regierung in Afrika innerhalb von zwei Jahren. Experten sind alarmiert.