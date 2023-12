Davos setzt auf Solarkraft und tritt gegen Wohnungsnot an

Für die Davoser Regierung war am Sonntag bereits Bescherung. Ihre Arbeiten für zukunftweisende Projekte und Strategien werden von der Stimmbevölkerung nicht nur ein bisschen mitgetragen, sondern fanden bei einer grossen Mehrheit Unterstützung. Insgesamt standen fünf Sachvorlagen zur Abstimmung an, die an der Urne allesamt angenommen wurden. «Man kann sicher sagen, dass es ein guter Tag für Davos ist. Es ist erfreulich, denn es sind sehr deutliche Entscheide in wichtigen Bereichen», kommentierte der Davoser Landammann Philipp Wilhelm (SP) die Resultate.