Davos fördert Campingtourismus

In der Destination Davos Klosters wird dem eher vernachlässigten Campingtourismus mehr Gewicht geschenkt. Aktuell steht in der Region einzig in Davos Glaris ein Stellplatz zur Verfügung. Nun ist in Klosters auf dem Areal «Lenglang» ein Campingplatz geplant und auch in Davos selbst soll ein weiteres Angebot entstehen. Dafür gesorgt hat der Davoser Grosse Landrat an seiner Sitzung vom Donnerstag. Geschlossen stellte sich das Ortsparlament in zustimmenden Sinn hinter ein neues Camping-Konzept.