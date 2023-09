Glarus Süd: Heinz Hürzeler steigt ins Rennen um den freien Sitz im Gemeinderat

Alle anderen haben abgesagt, also kandidiert er halt selber: So begründet Heinz Hürzeler, Gründer und Präsident der Kleinpartei Bewegung besorgter Bürger (BBB), seine Kandidatur für den Gemeinderat von Glarus Süd. In einem E-Mail gab er seine Kandidatur bekannt. Die Wahlen in den Gemeinderat finden gleichzeitig mit den eidgenössischen Wahlen am 22. Oktober statt. (Hier im Dossier findet ihr alles dazu)