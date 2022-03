«Das wäre die Losziehung gewesen»

Eigentlich sieht alles ganz unspektakulär aus: Auf dem langen Tisch, an welchem am Morgen noch die Bündner Regierung getagt hat, steht jetzt ein Glas mit fünf hellblauen Kugeln. Immerhin ist der Ort symbolträchtig. Der einstige Prunksaal, den sich Andreas von Salis-Soglio Mitte des 18. Jahrhunderts in seinen schmucken neuen Stadtpalast hatte einbauen lassen, gehört schon lange dem Kanton. Nur vier Jahre nach seiner Gründung im Jahr 1803 hat dieser den Bau übernommen; seither ist das wegen seiner Fassadenfarbe sogenannte Graue Haus Sitz der Kantonsregierung.