Das Verlängerungsgesuch bis 2032 geht nach Bern

Ebenfalls genehmigt wurde am Freitag das neue Organisationsreglement, in dem wegen der Gemeindefusion am Schamserberg der Verteilschlüssel angepasst werden musste. Bei den anstehenden Wahlen wurde Regula Schmid aus Inner Glas (Tschappina) zur Nachfolgerin des zurücktretenden Christ-Andri Hassler im Vereinsvorstand bestimmt. Einstimmig wiedergewählt wurden die Mitglieder des Naturpark-Beirats.