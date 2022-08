Das Trauma des Rückzugschaos endet nicht

Leutnant Timothy Williams hat miterlebt, was Hunderte Millionen Menschen rund um den Erdball bloss auf Bildern sahen: Menschen auf der Flucht von den neuen Taliban-Machthabern in Kabul. In ihrer Verzweiflung stürmten sie den Flughafen, klammerten sich an startbereite C-17-Transportflugzeuge, um kurz darauf in den Tod zu stürzen. «Das war eines dieser Schlüsselereignisse», sagt Williams, der zu den 6000 Soldaten gehörte, die vor einem Jahr zu der grössten Evakuierung seit Vietnam abkommandiert waren.