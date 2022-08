Das sind keine roten Linien

Christian Meuli, Präsident des Gremiums mit dem sperrigen Namen Verwaltungskommission der Infrastrukturunternehmung Regionalflughafen Samedan, wirft den Bettel hin. Das kommt auf den ersten Blick überraschend. Noch am Mittwoch hatte Meuli dieser Zeitung versichert, sein Amt mache ihm nach wie vor Spass. Schon da betonte er aber auch, er werde gehen, wenn die Flughafenkonferenz dies wünsche. Nur knapp 24 Stunden nach diesen Aussagen hat Meuli das Handtuch geworfen. War er zur Erkenntnis gelangt, dass sein Rückhalt in der Kommission, in der Region, kleiner war, als er gehofft hatte?