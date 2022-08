Das Projekt Alpenbahnkreuz nimmt Fahrt auf

In Müstair hat am Dienstagabend die erste Generalversammlung der Pro Alpenbahnkreuz Terra Raetica stattgefunden. Hier entlang soll dereinst die Bahnverbindung von der Schweiz in Richtung Südtirol und Lombardei führen. Heute endet die Bahnstrecke der Rhätischen Bahn in Scuol – der Bau der Anschlusslinie wurde infolge des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs unterbrochen und nicht mehr fortgesetzt.