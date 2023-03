Von den Moderatoren bis zu Murdoch: Alle wussten, dass bei Fox gelogen wird

Suzanne Scott ahnt, was auf sie zukommt. Die Geschäftsführerin von Fox News Media bereitet sich innerlich bereits darauf vor, von ihrem einstigen Gönner im Stich gelassen zu werden. Nicht anders kann sie die Aussagen Rupert Murdochs in der Erkundungsphase des Verleumdungsprozesses gegen ihren TV-Sender verstehen. Er habe «Frau Scott» ernannt «und alles an sie delegiert», erklärte der Medienmogul vergangene Woche gegenüber den Anwälten der Kläger von des Wahlmaschinenherstellers Dominion.