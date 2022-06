Das Kantonsspital Glarus trotzt Corona

Im Ergebnis enthalten sind Covid-Entschädigungen über 3 Millionen Franken, welche der Kanton für Mehrkosten im Jahr 2020 bezahlte sowie 0,6 Millionen Franken für Ertragsausfälle. «Diese 0,6 Millionen Franken hat das Kantonsspital Glarus vollumfänglich in Form einer Covid-Prämie an die Mitarbeitenden weitergegeben, um sich auf diesem Weg für ihren ausserordentlichen Einsatz zu bedanken», heisst es in einer Medienmitteilung des Spitals.