Das Feuerverbot in Graubünden wird teilweise aufgehoben

Gelegentliche Niederschläge der letzten Wochen und vor allem der Temperaturrückgang haben zu einer Entspannung bei der Wald- und Flurbrandgefahr geführt, wie der Kanton am Dienstag mitteilt. Das Amt für Wald und Naturgefahren kann daher das absolute Feuerverbot auf der Alpennordseite von Graubünden aufheben. Trotzdem sei zu beachten, dass die Waldböden nach wie vor trocken seien und die Waldbrandgefahr entsprechend erhöht sei, heisst es. Beim Grillieren ist grösste Vorsicht geboten. Feuer dürfen nur in festeingerichteten Feuerstellen entfacht werden, sind zu überwachen und vor dem Verlassen sorgfältig und vollständig zu löschen, wie der Kanton in der Mitteilung betont. Ebenfalls dürfen Raucherwaren und Feuerzeuge nicht einfach weggeworfen werden.

Weiterhin Feuerverbot in den Südtälern

In den Bündner Südtälern hat sich die Situation noch nicht genügend entspannt, wie es weiter heisst. Das Feuerverbot bleibt daher im Misox, Calancatal, Puschlav und Bergell noch in Kraft. Eine vollständige Entspannung der Lage sei erst nach einer längeren Regenperiode zu erwarten. Bei steigenden Temperaturen und anhaltender Schönwetterlage ist mit einem erneuten Anstieg der Waldbrandgefährdung zu rechnen. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass das Feuerverbot dann wieder eingeführt werden muss. (red)

Achtung: In einigen Gemeinden sind eigene Feuerverbotsbestimmungen in Kraft. Diese sind nach wie vor zu beachten!