Das Ende der Bauwerkschäden am Schierser Schraubach

Bei einer dieser Inspektionen wurde festgestellt, dass die bestehenden Verbauungen im Mündungsbereich des Schraubachs in die Landquart beschädigt sind. Dies teilt die Regierung in einer Mitteilung mit. Um den Hochwasserschutz in Zukunft gewährleisten zu können, müssen diverse Bauwerkschäden behoben werden. Die erforderlichen Reparaturen bringen Kosten in der Höhe von 530’000 Franken mit sich, wie es weiter heisst.