Das Budget ist durchberaten

ℹ️ 2G-Regel auch am 94. Spengler Cup

Aufgrund der neuen Verordnungen und um den Besuchern am #SpenglerCup einen nahezu normalen Eventbesuch zu ermöglichen, hat das OK beschlossen, 2021 das 2G-Prinzip umzusetzen.

👉 Details unter: https://t.co/siNn9mvGs4 pic.twitter.com/cchIapKjw4