Das Beste zum Schluss?

Die Anhörungen zum 6. Januar 2021 im US-Kongress fördern immer neue Details zutage, wie skrupellos der abgewählte Präsident Donald Trump versuchte, sich an der Macht zu halten. So ignorierte er den Rat seines Justizministers, seines Justiziars und seiner Tochter, Joe Bidens Wahlsieg anzuerkennen. Trump wusste sehr genau, dass es keinen Betrug gab. Was ihn nicht davon abhielt, die «grosse Lüge» zu propagieren und in letzter Instanz auf Gewalt zu setzen.