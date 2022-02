Das Bergeller Gesundheitszentrum braucht eine Rundumerneuerung

Die Gemeindeversammlung in der Mehrzweckhalle in Vicosoprano ist eine Informationsveranstaltung, um die Bevölkerung von Bregaglia über die Erweiterung und den Umbau des Centro Sanitario Bregaglia (CSB) in Kenntnis zu setzen und Fragen zu beantworten. Gemäss dem Einladungsschreiben handelt es sich um ein «unverzichtbares Projekt» für die Zukunft des CSB und für die ganze Gemeinde. «Für die Gesundheitsversorgung des Bergells ist das Centro Sanitario zentral», sagt auch Sindaco Fernando Giovanoli. Zum Teil ist die Infrastruktur des CSB über 50 Jahre alt, eine Renovierung ist unumgänglich.