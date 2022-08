Das Asylzentrum Uznach startet mit 30 bis 60 Personen

Als Mitte Februar bekannt geworden war, dass das ehemalige Pflegezentrum Linthgebiet (PZL) in Uznach in ein kantonales Asylzentrum umgewandelt werden soll, schien es, als könnte das Vorhaben länger dauern.

Der Sturm der Entrüstung folgte auf dem Fusse. Bürgerinnen und Bürger von Uznach taten in Dutzenden Leserbriefen in dieser Zeitung ihren Unmut kund, die Ortsparteien FDP und SVP kündigten Widerstand gegen die Pläne des Kantons an und machten Druck auf die Gemeinde.