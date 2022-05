Darum hat es auch dieses Mal für die SVP nicht gereicht

Roman Hug war überrascht und enttäuscht. Obwohl dem SVP-Kandidaten im Vorfeld der Wahl grosse Chancen attestiert wurden, fehlten ihm am Ende über 6000 Stimmen auf den fünftplatzierten Mitte-Regierungsrat Jon Domenic Parolini. Entsprechend ratlos war er am Wahltag. Am Tag darauf, gestern Montag, konnte er das Ganze aber bereits besser einordnen (siehe Interview links). Gründe für die Nichtwahl von Hug liefert auch der Bündner Politikwissenschaftler Clau Dermont.