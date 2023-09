Nach dem CS-Aus bleiben viele Fragezeichen

Die traditionsreiche Credit Suisse ist Geschichte: Sie hat nach der Notübernahme durch die UBS von Mitte März auch in der Schweiz keine eigenständige Zukunft. Darüber hat die UBS-Spitze am vergangenen Donnerstag informiert. Im Zuge der Integration der CS Schweiz in die UBS fallen Tausende Stellen weg: Von 3000 Entlassungen sprach UBS-Konzernchef Sergio Ermotti vor den Medien.