Covid-Block und das Warten auf die Entscheide des Bundesrats

Dauerthema Ausweichverkehr

Der Bund ist für das Verkehrsmanagement zuständig, sagt Regierungsrat Peter Peyer (SP, Trins) einleitend zu den Fragen von Grossrat Benjamin Hefti (SVP, Zizers) und Grossrat Leonhard Kunz (FDP, Fläsch) betreffend Ausweichverkehr bei Stau auf der A13. Grundsätzlich wird das Verkehrsaufkommen nur eingedämmt, wenn Leute nicht, mit dem öffentlichen Verkehr oder nicht zu den Stosszeiten reisen. Der Ausweichverkehr schafft ungünstige Bedingungen. Die Gemeinde Zizers könnte mit einem temporären Fahrverbot das Problem angehen. Für Peyer sind aber regionale und überregionale Lösungen zu suchen. Die Erarbeitung dazu hat begonnen. An einer gemeinsamen Sitzung auf allen drei Staatsebenen, also Staat, Kanton und Gemeinden, am 29. März gibt es laut Peyer weitere Informationen. Grossrat Hefti wirft Peyer in dieser Thematik Passivität und langsames Vorgehen vor. Dieses weist der Regierungsrat von sich. Er erwähnt den Einfluss der Raumplanung oder die Sachpläne Verkehr. Und er sagt, dass die Zuständigkeit beim Bundesamt für Strassen liegt. Am Beispiel Zizers (Bild) erläutert der Regierungsrat, dass der Verkehr zwar beim zweiten Kreisel nach der Ausfahrt auseinander genommen und Stauumfahrer zurück auf die Autobahn gelenkt werden könnte. Aber diese Kreisel liegen im der Verantwortung des Bundesamtes, so Peyer. Und weiter sagt er, dass der Stau eine negative Auswirkung des eigenen Tourismuserfolges sei. «Schnelle Lösungen wird es in dieser Sache nicht geben. Aber der Kanton arbeite am Problem», so Peyer abschliessend.

Zur Frage von Grossrat Kunz zur Verkehrs- und Lärmproblematik auf der A13 ab Landquart bis Raststätte Heidiland sagte Regierungsrat Mario Cavigelli (Mitte, Domat/Ems), dass die gesetzlichen Regelungen eingehalten würden. Eine Belagserneuerung im erwähnten Abschnitt sei bis ins Jahr 2024 vorgesehen, so Cavigelli. Das Problem der Verkehrsüberlastung aufgrund von Tourismusverkehr kann laut der Regierung jedoch nicht durch lokale Massnahmen gelöst werden. Massnahmen seien auf übergeordneter Ebene notwendig, wie es Regierungskollege Peyer zuvor erläutert habe, so Cavigelli. Punktuelle Ausfahrtsperrungen seien sehr heikel. Das Bundesamt für Strassen habe dem Kanton Graubünden eine Geschwindigkeitsharmonisierungsanlage in Aussicht gestellt. Bis zur Umsetzung dürfte es aber noch dauern. Cavigelli stellte die Umsetzung im Jahr 2026 in Aussicht.