Matteo Messina Denaro: Der wohl blutigste Pate stirbt an Krebs

Der 61-jährige Matteo Messina Denaro, der seit Längerem an Darmkrebs litt, wurde vor einigen Tagen vom Hochsicherheitstrakt des Gefängnisses von L’Aquila in die Gefangenenabteilung des örtlichen Spitals überführt. Ende letzter Woche meldeten die Behörden, dass der sizilianische Super-Pate ins irreversible Koma gefallen sei und auf seinen eigenen Wunsch nicht mehr weiter behandelt werde. In der Nacht auf Montag ist er verstorben.