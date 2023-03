Ex-Premier Conte soll sich wegen der «Apokalypse von Bergamo» vor Gericht verantworten

Das Bild ist um die Welt gegangen: In der Nacht auf den 18. März 2020 verliess ein langer Konvoi von Militärlastwagen mit über 60 Särgen die Stadt. Das Krematorium von Bergamo war überlastet, auf den Friedhöfen hatte es keinen Platz mehr für die vielen Covid-Toten. In den folgenden Tagen gab es immer wieder solche Konvois, die Särge in andere Provinzen transportierten.