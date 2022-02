Compogna-Schulhaus wird grösser

Das Ja erfolgte am Sonntag an der Urne nicht ganz so deutlich wie gleichentags in Flims, aber doch eindeutig: Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Thusis haben einen Planungs- und Baukredit von 2,62 Millionen Franken für eine Erweiterung des Primaschulhauses Compogna klar gutgeheissen. Der Entscheid fiel gemäss Abstimmungsprotokoll der Gemeinde mit 423:211 Stimmen.