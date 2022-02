Churer Stimmvolk will etwas günstigere Kitas

Die Stimmberechtigten der Stadt Chur haben die Initiative für bezahlbare Kitas mit 5854 Stimmen abgelehnt. Das entspricht 54 Prozent Nein-Stimmen. 4531 stimmten dafür. Die Initiative der SP Chur hätte als allgemeine Anregung verlangt, dass die Beiträge an die familienergänzende Betreuung – also für Kindertagesstätten oder Kitas – verdoppelt werden. Und zwar von rund einer Million Franken auf rund zwei Millionen Franken. Damit junge Familien finanziell entlastet werden. Dem hat das Stimmvolk am Sonntag also eine Ab­sage erteilt.