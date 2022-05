Churer Forschende machen sich auf ins regionale «Reallabor»

An den Bedürfnissen der Leute vorbeiforschen? Relevante Herausforderungen für die Bündner Regionen verpassen? Solcherlei will die Fachhochschule Graubünden (FHGR) vermeiden – deshalb ist sie ab dem 1. Juni personell nicht mehr nur in Chur präsent. Im Haus der Regiun Surselva in Ilanz wird dann das sogenannte «Surselva Lab» offiziell den Betrieb aufnehmen, eine Schnittstelle zwischen Forschung und Praxis – und die erste fixe Aussenstelle der Churer Bildungs- und Forschungsinstitution. Weitere sollen folgen.