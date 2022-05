Chur will mit Kehrichtwagen sensibilisieren

Mit den steigenden Temperaturen steigt auch der Wunsch, draussen zu verweilen. In der Stadt Chur sind beliebte Treffpunkte wie Plätze und Parkanlagen nach lauen Abenden oft von Littering betroffen, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt. Dem Problem will sie mit verschiedenen Massnahmen entgegenwirken. «Es wird sowohl kommunikativ als auch mit Aufräumarbeiten sehr viel Aufwand für eine saubere, lebenswerte Stadt betrieben», heisst es.

Unter anderem will die Stadt die Bevölkerung informieren und sensibilisieren. Neu macht sie das mit zwei Kehrichtfahrzeugen, die täglich unterwegs sind und auf denen unter anderem der Schriftzug «Littering? Nein danke.» zu lesen ist. «Die einfachste Art, Littering zu vermeiden, ist es gar nicht so weit kommen zu lassen», erklärt Reto Gruber, Leiter des Grün- und Werkbetriebes der Stadt. «Es ist wichtig, dass ein Bewusstsein für herumliegenden Abfall entsteht.