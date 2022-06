Chur macht vorwärts in Sachen Konsumraum

Rund 100 Menschen. So gross schätzt Chur derzeit die städtische Szene ein, in der harte illegale Drogen wie Kokain oder Heroin konsumiert werden, wie Stadtrat Patrik Degiacomi am Montag im Churer Gemeinderatssaal sagte. Anlass war die Präsentation der Strategie Sucht- und Drogenpolitik des Stadtrates. Das Ziel der Strategie: der Verwahrlosung der Betroffenen entgegenwirken, mehr Sicherheit und Aufenthaltsqualität in der Stadt sowie eine verbesserte Suchtprävention. Die Situation habe sich vor zwei bis drei Jahren rapide verschlechtert, sei nun seit eineinhalb Jahren stabil.