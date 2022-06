Christian Jott Jenny bleibt Gemeindepräsident

Die St. Moritzerinnen und St. Moritzer haben gewählt: Christian Jott Jenny ist für weitere vier Jahre Gemeindepräsident von St. Moritz. Er wurde im ersten Wahlgang gewählt. Das Ergebnis fiel mit 757:644 Stimmen allerdings relativ knapp aus. Für den Gegenkandidaten Martin Binkert (Die Mitte) ist dieses Ergebnis als Achtungserfolg zu werten. Das Resultat zeigt auch, dass Jenny in St. Moritz polarisiert. Die Stimmbeteiligung lag bei 57,6 Prozent. (fh)

