Cavigelli unterstützt das Vorpreschen der Umweltkommission

Der WWF spricht von einem «Kahlschlag des Naturschutzes». Für Mario Cavigelli, Vorsteher des kantonalen Departements für Infrastruktur, Energie und Mobilität, gehen die Beschlüsse der Umweltkommission des Ständerats (Urek) genau in die «richtige Richtung». So weit auseinanderliegen die Meinungen zu einer der grossen Fragen dieser Tage: Was soll mehr gewichtet werden, Klima- oder Umweltschutz?