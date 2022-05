Caumasee-Neubau wird nochmals an die Urne geschickt

Die Geschichte der in den vergangenen 25 Jahren gescheiterten Restaurantprojekte für den Flimser Caumasee ist lang – zuletzt gab es im Herbst 2019 einen Korb des Stimmvolks, damals für einen Entwurf von Architektin Corinna Menn, siegreich aus einem Wettbewerb der Gemeinde hervorgegangen. Das jetzige Gastronomiegebäude an der «Perle von Flims» ist fast 50 Jahre alt und sanierungsbedürftig, ausserdem wurde es im Frühjahr 2018 durch einen Brand im oberen Stockwerk in Mitleidenschaft gezogen.