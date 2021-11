Capaul verteidigt seine Position

Die Thusnerinnen und Thusner haben entschieden: Curdin Capaul von der FDP bleibt bis 2024 ihr Gemeindeammann. Er bekam am Sonntag an der Urne 448 Stimmen und lag damit 35 Stimmen über dem absoluten Mehr. Sein Herausforderer, der erst seit zwei Jahren in Thusis ansässige Grünliberale Ivo Rohrer, erreichte aus dem Stand aber auch 364 Stimmen. «Damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich bin positiv überrascht», so Rohrer. Er gratuliere Capaul, das Ergebnis zeige aber, dass in Thusis der Bedarf nach politischer Veränderung und einer bürgernahen Politik vorhanden sei.