Capaul in Thusis wiedergewählt – Achtungserfolg für Rohrer

Ja zu neuer Talabfahrt am Davoser Jakobshorn

Die Davos Klosters Bergbahnen AG kann auf dem Jakobshorn eine neue Talabfahrt realisieren. Das Davoser Stimmvolk hat am Sonntag die für den Pistenneubau nötige Teilrevision der Ortsplanung mit 3175:778 Stimmen klar und deutlich genehmigt. Die Stimmbeteiligung lag bei 61 Prozent. Mit dieser Piste in der Region «Usser Isch – Carjöl» kann am Jakobshorn künftig eine dritte Talabfahrt angeboten werden. Im Gegenzug wird eine bestehende, aber nicht genutzte Talabfahrt (Ischalp – alter FIS-Slalomhang) aufgehoben und wieder dem Waldareal zugewiesen. Für die neue Piste muss eine Waldfläche von 1,37 Hektaren gerodet werden, entsprechende Ersatzaufforstungen sind ausgearbeitet.

Die heutigen Talabfahrten auf dem Jakobshorn werden praktisch nur zur Entleerung des Skigebiets genutzt und sind relativ schmal. Mit der nun dritten und ziemlich steilen Talabfahrt wird eine Entflechtung der unterschiedlichen Fahrniveaus ermöglicht, die Sicherheit erhöht und die Attraktivität des Skigebiets wegen des sportlichen Anspruchs gesteigert.

Philipp Wilhelm, Landammann von Davos, ordnet das Abstimmungsergebnis gegenüber Radio Südostschweiz ein: «Das deutliche Resultat zeigt, dass es sich lohnt, frühzeitig mit den Ämtern, Verbänden und so weiter, Kontakt aufzunehmen. Dass man ein solches Projekt sauber aufgleist.» Es sei früh kommuniziert worden und man habe so die Wünsche der Beteiligten aufnehmen können. Der Lohn sei, dass die Bevölkerung am Schluss so deutlich hinter dem Projekt stehen könne.

(béz/so)