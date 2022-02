Caduff und Peyer begrüssen die Lockerungen

«Zweitheimische sind Freunde»

Als nächstes geht es um eine Fraktionsanfrage der FDP betreffend besserer Integration von Zweitheimischen in Graubünden. Erstunterzeichner Grossrat Oliver Hohl (FDP, Chur) sagte, dass Zweitheimische Investoren, Freunde und möglicherweise künftige Erstheimische sind oder werden können.

Im Juni 2020 hat der Grosse Rat des Kantons Graubünden den «Auftrag Hohl betreffend bessere Integration der Zweitwohnungsbesitzer in Graubünden» einstimmig im Sinne der Regierung überwiesen. Ziel war insbesondere, Zweitheimische besser an Graubünden zu binden und Zweitheimische im Idealfall zu Einheimischen zu machen und durch beide Ziele mehr Wertschöpfung in Graubünden zu erzielen. Laut Hohl sind während der Pandemie zudem weitere Chancen (wie beispielsweise Arbeiten im Homeoffice entstanden. In der aktuellen Legislatur hat der Grosse Rat mehrere steuerliche Anreize für Zweitheimische geschaffen, in Graubünden Wohnsitz zu nehmen:

Im Rahmen der kantonalen Umsetzung der Steuerreform und die AHV-Finanzierung wurde eine im interkantonalen Vergleich attraktive Form der Besteuerung von Dividenden beschlossen.

Die Erbschafts- und Schenkungssteuern wurden im Rahmen der Revision der kantonalen Erbanfallsteuer attraktiver ausgestaltet.

Die Besteuerung von Kapitalauszahlungen aus Vorsorgegeldern wurde ebenfalls auf ein im Schweizer Vergleich attraktives Niveau gesenkt.

Weil die Auswirkungen der Steuergesetzrevisionen weder auf die kurz-, noch auf die mittel- oder längerfristigen Entwicklungen beurteilt werden können, und auch wenn die Umsetzung des Auftrags Hohl durch die Pandemie verzögert wurde, so sind im Austausch mit Zweitheimischen und Gemeinden sicher schon Tendenzen zu erkennen.

28 Unterzeichnende stellen daher nachstehende Fragen, welche die Regierung wie folgt beantwortete:

Wie ist der aktuelle Stand der Umsetzung des «Auftrag Hohl betreffend bessere Integration der Zweitwohnungsbesitzer in Graubünden» und was ist auf der Zeitachse geplant?

Der Dialog zwischen Zweitwohnenden und der Regierung wurde in periodischen Treffen institutionalisiert. Im September 2020 traf sich eine Delegation der Regierung mit Vertretenden der «IG Zweitheimische GR». Regierungsrat Christian Rathgeb hat sich überdies 2020 mit einer schriftlichen Grussbotschaft an die coronabedingt ausgefallene Jahresversammlung der «IG Zweitheimische GR» gewandt. An der Jahresversammlung 2021 nahm er teil, hielt ein Referat und tauschte sich mit den Anwesenden aus. Weiter wurde die letzte Gemeindetagung im September 2021 dazu genutzt, Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter für Anliegen von Zweitwohnenden zu sensibilisieren und diese zur Verstärkung des Dialogs zu animieren. In der Antwort der Regierung zum «Auftrag Hohl betreffend bessere Integration der Zweitwohnungsbesitzer in Graubünden» ist zudem festgehalten, dass der Kanton – bei Vorliegen eines ausgewiesenen Bedarfs seitens der Gemeinden – eine Grundlage erarbeitet, um gegenseitige Bedürfnisse zu klären und konkrete Massnahmen vorzuschlagen. Die Gemeinden haben bisher keinen Bedarf an den Kanton herangetragen beziehungsweise Abklärungen oder Unterstützung verlangt.

Wurden die neu geschaffenen steuerlichen Wettbewerbsvorteile den Zweitheimischen speziell kommuniziert und wie wurden diese aufgenommen?

Im Zusammenhang mit den Jahresversammlungen der «IG Zweitheimische GR» informierte Regierungsrat Christian Rathgeb in den vergangenen zwei Jahren über die Neuerungen im Steuerbereich. Die Steuerverwaltung hat auf die Neuerungen hingewiesen. Wie die Neuerungen durch die Zweitwohnenden aufgenommen wurden, entzieht sich der Kenntnis der Regierung. Eine Wohnsitzverlegung ist ein längerer Prozess, bei welchem die steuerliche Belastung erfahrungsgemäss eines von mehreren Kriterien darstellt.

Gibt es seit der Überweisung des Auftrags Hohl neue Tendenzen in Bezug auf die Zweitheimischen, allenfalls auch forciert durch die Pandemie?

Es gibt Anzeichen, dass die Coronapandemie auch im Zweitwohnungsbereich Auswirkungen hat. Es kann eine sehr hohe Nachfrage nach Zweitwohnungen beobachtet werden. Zudem konnte eine überdurchschnittlich hohe Belegung von Zweitwohnungen festgestellt werden. Es entstehen – stark beschleunigt durch die Pandemie – neue Arbeits- sowie Lebensformen wie mobiles Arbeiten, Workation, Homeoffice, die als Chance für Kanton und Gemeinden bezeichnet werden können.