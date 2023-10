SP Graubünden nominiert Jon Pult als Bundesratskandidat

Am ausserordentlichen Parteitag der SP Graubünden in Chur ist Jon Pult am Samstag einstimmig als Bundesratskandidat nominiert worden. Der Saal im Churer Waldhaus sei «pumpenvoll» gewesen, sagte Joshua Verhoeven, Parteisekretär der SP Graubünden auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Rund 70 Mitglieder der SP seien gekommen und hätten Pult die vollste Unterstützung zugesichert.

Der 39-jährige Bündner ist mit Abstand der jüngste Kandidat im Rennen um die Nachfolge des abtretenden Bundesrats Alain Berset. Als Pult am 2. Oktober seine Absicht zur Kandidatur in Bern kund getan hatte, betonte er, als Bundesrat den Zusammenhalt des Landes stärken zu wollen. Damit das Land in seiner Vielfalt funktioniere, brauche es den Zusammenhalt.