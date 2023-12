Diese Bündner Persönlichkeiten regierten bereits die Schweiz

Am Mittwoch wird feststehen, wer der Nachfolger von Bundesrat Alain Berset wird. Im Bundeshaus in Bern wird gewählt und die zwei Top-Kandidaten sind die von der SP nominierten Jon Pult und Beat Jans. Mit Pult hat also auch ein Bündner gute Karten, in die Bundesregierung gewählt zu werden.

In der Vergangenheit bekleideten eine Bündnerin und drei Bündner das Bundesratsamt, was 3,3 Prozent aller bisherigen Bundesrätinnen und Bundesräte ausmacht. Also etwas mehr, als der einwohnermässige Anteil an der Schweizer Bevölkerung, der aktuell rund 2,3 Prozent beträgt.