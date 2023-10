Jon Pult will Bundesrat werden

Bundesrat Alain Berset tritt Ende Jahr nach zwölf Jahren in der Regierung zurück. Der Sozialdemokratischen Partei Schweiz liegen inzwischen vier Kandidaturen vor. Am Montag gab der Bündner Jon Pult vor den Medien in Bern bekannt, dass er für die Nachfolge von Berset kandidieren wird.

Die SP Graubünden hat am Montag zu einem Point de Presse zu den anstehenden Bundesratswahlen nach Bern eingeladen. Vor Ort waren Nationalrat Jon Pult, Nationalrätin Sandra Locher Benguerel und Parteipräsident Andri Perl anwesend.

Wer ist Jon Pult?