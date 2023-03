Martin Landolt fordert von den Pensionskassen Nachhaltigkeit ein

Schweizer Pensionskassen verwalten Vermögen in der schwindelerregenden Höhe von 1,16 Billionen Franken. Mit 377 Millionen ist nahezu ein Drittel dieser Vermögen in Aktien angelegt, 121,3 Milliarden Franken in schweizerische und 245,6 Milliarden in ausländische. Ausserdem besitzen die Pensionskassen Immobilien mit einem Wert von mehr als 240 Milliarden Franken, so die Zahlen des Bundesamts für Statistik von 2021.