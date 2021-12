Bund hat Graubünden beim Pandemie-Management abgeschaut

In der jüngsten Studie der Denkfabrik Avenir Suisse analysierten Studienautor Lukas Schmid und sein Team die Krisenbewältigung der letzten zwei Pandemiejahre in den verschiedenen Kantonen. Beim Durchblättern der 140 Seiten fällt auf: Kaum ein anderer Kanton wird so oft als positives Beispiel erwähnt wie Graubünden. «Der Kanton Graubünden war in einigen Aspekten der Krisenbewältigung den anderen Kantonen einen Schritt voraus», sagte Studienautor Lukas Schmid am Dienstag gegenüber Radio Südostschweiz.